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أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وسط مخاوف من تفشي "أوميكرون

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:57
سجلت  أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، لكن المستثمرين ما يزال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم والذي دفع عددا من الدول للتفكير في فرض المزيد من القيود التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على الوقود.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 68.84 دولار للبرميل.
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سجلت  أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، لكن المستثمرين ما يزال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم والذي دفع عددا من الدول للتفكير في فرض المزيد من القيود التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على الوقود.

سجلت  أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، لكن المستثمرين ما يزال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم والذي دفع عددا من الدول للتفكير في فرض المزيد من القيود التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على الوقود.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 68.84 دولار للبرميل.


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