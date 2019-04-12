أسعار النفط تقفز إلى 71.07 دولار مدعومة بتخفيضات "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بفعل تخفيضات الإمدادات الجارية التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا أو 0.4 بالمئة بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقال آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة "نتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري".

وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا.

وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في مايو.

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