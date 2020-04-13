أسعار النفط تقفز بعد اتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7,03% إلى 24,36 دولاراً، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4,6%.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23,94 دولاراً (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4,2% في تعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية. وبلغ سعر البرميل 32,83 دولاراً.

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو دام ساعةً على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

وكتب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في تغريدة أن الاجتماع "انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من مايو القادم".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق.