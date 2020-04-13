  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار النفط تقفز بعد اتفاق خفض الإنتاج

أسعار النفط تقفز بعد اتفاق خفض الإنتاج

منشور 13 نيسان / أبريل 2020 - 06:25
أسعار النفط تقفز بعد اتفاق خفض الإنتاج
حافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7,03% إلى 24,36 دولاراً، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4,6%.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23,94 دولاراً (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4,2% في تعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية. وبلغ سعر البرميل 32,83 دولاراً.

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو دام ساعةً على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

وكتب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في تغريدة أن الاجتماع "انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من مايو القادم".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق.

أسعار النفط تقفز بعد اتفاق روسي أمريكي على محادثات
أسعار النفط تقفز بفضل تفاؤل إزاء الاتفاق على خفض الإمدادات في اجتماع أوبك+

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2020 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...