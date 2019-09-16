أسعار النفط تقفز بـ 15% بعد هجمات "أرامكو" السعودية

صعدت أسعار النفط ما يربو على 15% عند فتح الأسواق، بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية، السبت، مما أثر على أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15% إلى 63.34 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وقال ترامب على "تويتر": "استناداً إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".



