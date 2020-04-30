أسعار النفط تقفز مدعومة ببوادر تحسن في الطلب على الوقود

قفزت أسعار النفط الخميس 30 ابريل، مدعومة بمؤشرات على أن تخمة الخام الأمريكية لا تنمو بالسرعة المتوقعة وأن الطلب على الوقود المنكوب جراء قيود كوفيد-19 بدأ يتحسن.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حتى 17.75 دولار للبرميل وكان مرتفعة 9.2% بما يعادل 1.39% إلى 16.45 دولار في الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش. وكان خام القياس الأمريكي صعد 22% أمس الأربعاء.



هذا وزاد برنت 5.6% أو 1.27 دولار مسجلا 23.81 دولار للبرميل في معاملات خفيفة، نظرا لحلول أجل عقد يونيو حزيران اليوم. وصعد العقد إلى 25 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بعد أن ارتفع بنسبة عشرة بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفع عقد خام برنت الأنشط لشهر يوليو تموز 1.15 دولار أو حوالي 5% إلى 25.38 دولار للبرميل.



وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 527.6 مليون برميل، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما جاء أقل بكثير من زيادة قدرها 10.6 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع لرويترز.



ونزلت مخزونات البنزين الأميركية 3.7 مليون برميل عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الأسبوع السابق، حيث عوضت زيادة طفيفة في الطلب على الوقود أثر انتعاش في إنتاج المصافي.