أسعار النفط تميل للانخفاض مع زيادة في احتياطات الخام الأميركية

أسعار النفط تنخفض مع زيادة في احتياطات الخام الأميركية

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا الخميس بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في احتياطات الخام الأميركية.

وحوالى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، خسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم ديسمبر خمسين سنتا ليبلغ سعره 66,32 دولاراً في المبادلات الالكترونية في آسيا.

أما برميل نفط برنت المرجع الأوروبي تسليم ديسمبر، فقد ترادج خمسين سنتا إلى 75,67 دولاراً.

وخلال الأسبوع الذي انتهى في 19 اكتوبر، ارتفعت الاحتياطات التجارية الأميركية من الخام بمقدار 6,3 ملايين برميل لتبلغ 422,8 مليون برميل، بينما كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم يتوقعون زيادة أقل لا تتجاوز الـ2,5 مليون برميل. وعادة ما يعتبر ارتفاع الاحتياطات مؤشراً على تراجع الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

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