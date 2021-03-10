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أسعار النفط تنخفض أكثر من 1% مع انحسار موجة صعود قبيل تقرير بشأن المخزونات الأميركية

منشور 10 آذار / مارس 2021 - 07:08
أسعار النفط تنخفض أكثر من 1% مع انحسار موجة صعود قبيل تقرير بشأن المخزونات الأميركية
أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 72 سنتا، أو 1.06 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.52 دولار للبرميل
أبرز العناوين
هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة الثلاثاء مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+

هبطت أسعار النفط في جلسة متقلبة الثلاثاء مع تجاذب السوق بين انحسار القلق من تعطل للأمدادات في السعودية وتوقف موجة صعود للدولار وبين توقعات لشح في المعروض من الخام بسبب قيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+ .

وكانت الأسعار قفزت في جلسة الاثنين إلى أعلى مستوى منذ بدء جائحة كوفيد-19 بعد إطلاق قوات الحوثيين في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع سعودية يوم الأحد. لكن المملكة قالت إنها أحبطت الهجمات، وتراجعت الأسعار مع انحسار المخاوف حيال الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 72 سنتا، أو 1.06 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.52 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.01 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

 

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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