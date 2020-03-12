أسعار النفط تنخفض بأكثر من 4% مع فرض ترامب حظرا للسفر بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الخميس 12 مارس في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشي فيروس كورونا بأنه وباء.

وفاقم هبوط النفط خطر فيض من الإمدادات الرخيصة مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي في مواجهتها مع روسيا.

وتراجع خام برنت بـ 1.65 دولار أو ما يعادل 4.6% إلى 34.14 دولار للبرميل، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات متدنية بلغها في وقت سابق. وهبط الخام الأميركي بـ 1.38 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 31.60 دولار للبرميل بعد أن نزل 4% في الجلسة السابقة.

والخامان القياسيان منخفضان نحو 50% عن مستويات مرتفعة بلغاها في يناير كانون الثاني وسجلا يوم الاثنين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1991 بعد أن شنت السعودية حرب أسعار.