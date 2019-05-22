أسعار النفط تنخفض بعد تعهد السعودية بالحفاظ على توازن السوق

تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.

غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.79 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 62.54 دولار للبرميل، وانقضى أجل عقد يونيو حزيران أمس الثلاثاء بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا.

وقال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين انخفاضها 599 ألف برميل.

وخارج الولايات المتحدة، قالت السعودية الأربعاء إنها ملتزمة بالحفاظ على توازن واستدامة سوق النفط.

وإلى جانب العوامل الأساسية للسوق، يراقب تجار النفط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتصاعدت هذه التوترات منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة لتكبيل اقتصاد إيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.