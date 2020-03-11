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أسعار النفط تنخفض بعد توجيه سعودي بزيادة طاقة الإنتاج

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 10:29
أسعار النفط تنخفض بعد توجيه سعودي بزيادة طاقة الإنتاج
انخفض خام برنت بـ 41 سنتاً أي بما يعادل 1.1% إلى 36.81 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بـ 42 سنتاً أو 1.2% ليسجل 33.94 دولار
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انخفض خام برنت بـ 41 سنتاً أي بما يعادل 1.1% إلى 36.81 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بـ 42 سنتاً أو 1.2% ليسجل 33.94 دولار

تراجعت أسعار النفط الأربعاء 11 مارس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد أن قالت أرامكو السعودية إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

وانخفض خام برنت بـ 41 سنتاً أي بما يعادل 1.1% إلى 36.81 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بـ 42 سنتاً أو 1.2% ليسجل 33.94 دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرته الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

يذكر أن السعودية كانت تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إضافية تستطيع تفعيلها ومئات الملايين من براميل الخام المخزون.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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