أسعار النفط تنخفض بعد ضغوط ترمب على أوبك لزيادة الإنتاج

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.72 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62.92 دولار للبرميل، منخفضة 38 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة مقارنة بالتسوية السابقة.

وقال ترمب يوم الجمعة إنه دعا أوبك إلى خفض الأسعار. وأضاف للصحفيين "أسعار البنزين ستنخفض. اتصلت بأوبك، وقلت عليكم خفضها".