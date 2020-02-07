أسعار النفط تنخفض بعد طلب روسيا مزيدا من الوقت بشأن تخفيضات أوبك+

هبطت أسعار النفط اليوم بعد أن قالت روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت قبل الالتزام بتخفيضات إنتاج مع أوبك ومنتجين آخرين في ظل تراجع الطلب على الخام في الوقت الذي تكافح فيه الصين وباء الفيروس التاجي.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 49 سنتا بما يعادل 0.9 % إلى 54.44 دولار للبرميل، متجهة لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو واحدا بالمئة مسجلة 50.42 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس إن موسكو تؤيد التعاون مع المنتجين الآخرين، في تصريحات بدا أنها سترفع الأسعار في التعاملات المبكرة.

لكن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال اليوم إن روسيا تحتاج بضعة أيام لتحليل سوق النفط وإنها ستوضح موقفها بشأن زيادة التخفيضات الأسبوع المقبل.

وتنبأ نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يوميا في 2020 في ظل تفشي الفيروس، وهي نظرة محافظة نسبيا.