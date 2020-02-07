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أسعار النفط تنخفض بعد طلب روسيا مزيدا من الوقت بشأن تخفيضات أوبك+

منشور 07 شباط / فبراير 2020 - 05:08
الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يوميا في 2020 في ظل تفشي الفيروس
روسيا تحتاج بضعة أيام لتحليل سوق النفط وإنها ستوضح موقفها بشأن زيادة التخفيضات الأسبوع المقبل
أبرز العناوين
هبطت أسعار النفط اليوم  بعد أن قالت روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت قبل الالتزام بتخفيضات إنتاج مع أوبك ومنتجين آخرين في ظل تراجع الطلب على الخام في الوقت الذي تكافح فيه الصين وباء الفيروس التاجي

هبطت أسعار النفط اليوم  بعد أن قالت روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت قبل الالتزام بتخفيضات إنتاج مع أوبك ومنتجين آخرين في ظل تراجع الطلب على الخام في الوقت الذي تكافح فيه الصين وباء الفيروس التاجي.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 49 سنتا بما يعادل 0.9 % إلى 54.44 دولار للبرميل، متجهة لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو واحدا بالمئة مسجلة 50.42 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس إن موسكو تؤيد التعاون مع المنتجين الآخرين، في تصريحات بدا أنها سترفع الأسعار في التعاملات المبكرة.

لكن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال اليوم إن روسيا تحتاج بضعة أيام لتحليل سوق النفط وإنها ستوضح موقفها بشأن زيادة التخفيضات الأسبوع المقبل.

وتنبأ نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يوميا في 2020 في ظل تفشي الفيروس، وهي نظرة محافظة نسبيا.

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى في شهرين
أسعار النفط تقفز بـ 0.6% وسط أنباء عن تخفيضات إنتاج "أوبك" لمواجهة التراجع المحتمل

Via SyndiGate.info


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