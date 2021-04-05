أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب سابقة مدعومة من قرار "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 61 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 60.92 دولار للبرميل.

كانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار أوبك+ تأكيدا على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية البالغة قيمتها تريليوني دولار.

وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو أيار و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو وحوالي 400 ألف برميل في يوليو.

وقال محللون من جولدمان ساكس إن القرار يشير إلى رفع حذر ومرتب من جانب أوبك+، مما يسمح بعدم حدوث فيوض في الإمدادات بالسوق. ويتوقع البنك انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف، مما يتطلب مليوني برميل إضافيين يوميا من إنتاج أوبك+ بدءا من يوليو إلى أكتوبر .