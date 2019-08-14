أسعار النفط تنخفض بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب في انحسار التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر .

وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو ، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها النفط أمس الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام اليوم.

وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية أمس الثلاثاء بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على بعض المنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.