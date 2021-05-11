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أسعار النفط تنخفض بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 06:39
أسعار النفط تنخفض بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب
انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94 بالمئة إلى 64.31 دولار للبرميل
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تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير في ساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير في ساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

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ووفقا لرويترز بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94 بالمئة إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس.
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة اليوم: "لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى".

أغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.

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ومن المتوقع أن تصدر أوبك اليوم تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في أبريل

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Via SyndiGate.info


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