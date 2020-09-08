أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف الطلب وانتهاء موسم العطلات في أميركا

هبطت أسعار النفط الثلاثاء 8 سبتمبر في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأميركية.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو ما يعادل 3% تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 41.86 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.5% أمس الاثنين.

وتراجع برنت يوم الاثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر تشرين الأول، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وانخفض خام غرب تكساس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال أغسطس آب، فيما تراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر. وانخفض برنت من نحو 45 دولارا. وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأميركي والذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.

كما يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على السلع الأولية إذا أن هذا يرفع تكلفة النفط المُسعر بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين. وفي اليوم التالي لتعاملات طفيفة بسبب العطلة، ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة عملات وصعد على نحو طفيف مقابل اليورو.