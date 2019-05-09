أسعار النفط تنخفض في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري بين أمريكا والصين

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.91 دولار للبرميل منخفضة 46 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد عن واحد بالمئة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.76 دولار للبرميل متراجعة 36 سنتا أو 0.6 بالمئة بعد أن انخفضت أيضا ما يزيد عن واحد بالمئة في وقت سابق.

وتضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أسعار النفط منذ بداية الأسبوع الجاري في الوقت الذي يتسبب فيه تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الصين "خرقت الاتفاق" في المحادثات التجارية وإنها ستواجه رسوما قاسية إذا لم يتم التواصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز النفاذ غدا الجمعة، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن التي تمتد ليومين اعتبارا من اليوم الخميس.