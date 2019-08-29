أسعار النفط تنخفض لأول مرة منذ 3 أيام بفعل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي

انخفضت أسعار النفط اليوم للمرة الأولى في 3 أيام بعدما أبدت ماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 60.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بينما نزل الخام الأمريكي 18 سنتا أو 0.3% إلى 55.60 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو 1.5% في الجلسة السابقة. واجهت أسعار الخام ضغوطا بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.

وقالت دالي اليوم إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بزخم "قوي" لكن الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران عليه.

وتجاهلت السوق انخفاضا كبيرا في المخزونات الأمريكية التي نزلت الأسبوع الماضي 10 ملايين برميل حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وارتفع إنتاج الخام في أمريكا أيضا بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس. وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية العام، وعزا ذلك إلى ضعف الآفاق الاقتصادية والطلب وارتفاع الإنتاج الصخري الذي قد يبدد أثر جهود أوبك الرامية لدعم السوق.