أسعار النفط تنخفض لليوم الخامس على التوالي بعد ارتفاع المخزونات الأميركية

نزلت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي الخميس 18 مارس بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وهبط خام برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 67.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 0.6% أمس الأربعاء. وتراجع الخام الأميركي 32 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3% في الجلسة السابقة.

هذا وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس. وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأميركي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل. وزادت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين المحللين لانخفاض.

وعلى صعيد الطلب، حد تباطؤ في بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات بانتعاش استهلاك الوقود.

هذا وأوقفت عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح AstraZeneca لكوفيد-19 بسبب مخاوف تتعلق بآثار جانبية محتملة.

وتشهد ألمانيا أيضا ارتفاعا في الإصابات، بينما تخطط إيطاليا لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في عيد الفصح وستطبق فرنسا قيودا أكثر صرامة.