أسعار النفط تنخفض مع انحسار آمال تعافي الطلب بسبب ارتفاع مفاجئ لمخزونات أميركا

هبطت أسعار النفط الخميس 28 مايو بعد أن أظهرت بيانات لقطاع الطاقة الأميركي ارتفاعا مفاجئا كبيرا في مخزونات الخام مما بدد آمال التعافي السلس للطلب مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك الانخفاض استمرارا لتراجع من جلسة أمس الأربعاء بسبب الضبابية التي تكتنف التزام روسيا بتخفيضات كبيرة للإنتاج قبل اجتماع يُعقد في التاسع من يونيو حزيران لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وهي المجموعة المعروفة بأوبك+.



وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3% أو 98 سنتا مسجلة 31.83 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة في وقت سابق 5% مسجلة مستوى منخفضا عند 31.14 دولار للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2% أو 71 سنتا إلى 34.03 دولار للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 33.63 دولار للبرميل.