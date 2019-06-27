أسعار النفط تنخفض مع ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 59.05 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الأربعاء لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الجمعة في أوساكا باليابان سعيا لتحقيق انفراجة في مفاوضات إنهاء الحرب التجارية التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.

وبعد انتهاء قمة العشرين يوم السبت، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

وفي اليوم التالي، يجتمع أعضاء أوبك مع منتجين آخرين من بينهم روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي اتفقت في ديسمبر كانون الأول على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني. وينتهي أجل الاتفاق في 30 يونيو حزيران.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.