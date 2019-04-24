أسعار النفط تنخفض مع توفر الإمدادات

نزلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل إشارات على أن الأسواق العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية، على الرغم من أن الأسعار قفزت لأعلى مستوى في 2019، هذا الأسبوع بفعل سعي واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.24 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتاً أو 0.4 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة.

وطبقت العقوبات الأميركية على إيران المُصدرة للنفط في نوفمبر 2018، لكن واشنطن سمحت لأكبر مشتري الخام الإيراني بواردات محدودة منه لمدة ستة أشهر.

وعلى الرغم من شح السوق الفورية، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية بفضل وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فضلاً عن إنتاج روسيا والولايات المتحدة نفسها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان، أمس الثلاثاء، إن الأسواق تتلقى إمدادات كافية وإن الطاقة الفائضة تظل عند مستويات مريحة.