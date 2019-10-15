  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار النفط تنخفض من جديد بفعل بيانات الصين الضعيفة

أسعار النفط تنخفض من جديد بفعل بيانات الصين الضعيفة

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:43
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة
أبرز العناوين
تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة إلى 58.88 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين نُشرت على مدى يومين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 53.19 دولار للبرميل.

وأصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين. وذكر مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء، أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر .

يأتي ذلك بعد بيانات للجمارك، يوم الاثنين، أظهرت أن الواردات الصينية انكمشت للشهر الخامس على التوالي.

كما يستمر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، يبقي العديد من الأسئلة بشأن مستقبل الطلب على النفط بلا إجابات.

وجميع هذه العوامل كافية لتطغى على أي دعم ربما تتلقاه أسعار النفط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويوم الاثنين، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا وطالب الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا.

المزيد: 
أسعار النفط تنخفض بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
أسعار النفط تنخفض بفعل انحسار آمال توصل أمريكا والصين إلى اتفاق تجاري
أسعار النفط ترتفع بفعل اضطرابات العراق مع تنحية مخاوف الطلب جانباً

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...