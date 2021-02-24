أسعار النفط تنخفض وسط زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

هبطت أسعار النفط الأربعاء 24 فبراير بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي إذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصافي التكرير التي أُجبرت على الإغلاق.

وذكر معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير شباط، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.

هذا ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 61.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها أمس الثلاثاء.

هذا وسينتظر المستثمرون تأكيدا من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم بأن مخزونات الخام زادت الأسبوع الماضي، على الرغم من الضربة التي تلقاها إنتاج الخام الصخري في ظل موجة جليدية غير مسبوقة في الجنوب الأمريكي.

ويعتبر تراجع الأسعار بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 26% لأعلى مستوى في 13 شهرا.

وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأميركية وامتثال على صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، المجموعة المسماة بأوبك+، بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.