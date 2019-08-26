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أسعار النفط تهوي نحو أدنى مستوى في أسبوعين

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 07:44
انخفض الخام الأمريكي 59 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 53.58 دولار للبرميل
انخفض الخام الأمريكي 59 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 53.58 دولار للبرميل
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نزل خام القياس العالمي برنت 54 سنتا أو 0.9% إلى 58.80 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وهبط الخام الأمريكي لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين أمريكا والصين لتقوض الثقة في النمو الاقتصادي العالمي.

ونزل خام القياس العالمي برنت 54 سنتا أو 0.9% إلى 58.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

وانخفض الخام الأمريكي 59 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 53.58 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولار وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس. ومما يؤجج مخاوف التباطؤ الاقتصادي تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

ففي أواخر الأسبوع الماضي قالت الصين إنها ستفرض رسوما إضافية بين 5 و 10% على 5 منتجا من أمريكا بما في ذلك النفط الخام ومنتجات زراعية من بينها الفول الصويا والطائرات الصغيرة. وردا على ذلك أعلن ترمب أنه سيطلب من الشركات الأمريكية البحث عن سبل لإغلاق أنشطتها في الصين وتصنيع منتجات في أمريكا.

وفي الأسبوع الماضي قلصت شركات الطاقة الأمريكية منصات الحفر بأكبر وتيرة في نحو 4 اشهر ونزل عدد الحفارات لأقل مستوى منذ يناير 2018 مع خفض المنتجين الإنفاق علي عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.

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Via SyndiGate.info


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