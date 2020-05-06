أسعار النفط في تباين مع تبديد ارتفاع المخزونات الأميركية لتفاؤل الطلب

تباين أداء أسعار النفط الأربعاء 6 مايو إذ تسبب ارتفاع أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية في أن يركز المستثمرون مجدداً على خطر فائض المعروض على الرغم من الآمال بأن يتعافى الطلب مع تخفيف بعض الدول لإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 1.06% إلى 24.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أيام.



وتراجع خام غرب تكساس بعد أن أظهر تقرير أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن التوقعات بحسب بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي مساء أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنت أو 0.03% إلى 30.98 دولار للبرميل.



وصعدت أسعار برنت 13.9% في الجلسة السابقة، في إطار ارتفاع لليوم السادس.



وزادت الأسعار في الآونة الأخيرة إذ أنهت بعض الدول إجراءات العزل العام الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا وفي الوقت الذي خفض فيه المنتجون الإمدادات بعد انهيار الطلب. لكن محللين يحذرون من أن إعادة موازنة السوق ستتسم بالتقلب.



وما زالت شركات التكرير حذرة، على الأخص بالنسبة للطلب على وقود الطائرات. وقالت إس.كيه إنوفيشن، مالكة شركة التكرير الكبيرة إس.كيه إنرجي، اليوم الأربعاء إنها تتوقع تعرض هوامش التكرير للربع الثاني لضغوط بسبب انخفاض الطلب على الوقود وتخمة المنتجات النفطية بسبب الجائحة.



وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للوقود، 2.2 مليون برميل بحسب ما أورده معهد البترول مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 43 ألف برميل يوميا كما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي من الخام.



وسيتطلع المتعاملون لتأكيد إضافي لبيانات المخزون حين تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها في وقت لاحق اليوم.