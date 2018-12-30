توقعات: أسعار النفط قد ترتفع إلى 70 دولاراً للبرميل في 2019

أسعار النفط قد ترتفع إلى 70 دولاراً للبرميل في 2019

توقع محللون اقتصاديون عالميون أن يرتفع سعر خام «برنت» للنفط إلى 70 دولاراً للبرميل في 2019، وذلك وفقاً لبيانات استطلاع للرأي أجرته أخيراً وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأكدت بيانات الاستطلاع الذي شارك فيه نخبة من كبار المحللين الاقتصاديين العاملين لدى أكبر البنوك العالمية أن أسواق النفط العالمية بسبيلها إلى استعادة تماسكها خلال العام المقبل، وذلك في ظل احتفاظ النمو الاقتصادي العالمي بقوته الإجمالية، ولو بصورة نسبية على الأقل، في 2019، على الرغم من التراجع الحاد الذي شهدته مختلف الأسواق والمؤشرات العالمية في ختام 2018.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن التجارب الماضية أثبتت أن أسعار النفط تخضع بصفة أساسية لعاملين رئيسيين، هما التحركات التي تشهدها الأصول المالية والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ومستقبل نموه.

وأشارت النتائج إلى عامل آخر مساعد من شأنه المساعدة في تعافي أسعار النفط العالمية في 2019، وهو تفعيل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لقرارات خفض الإنتاج التي اتفق عليها أعضاء المنظمة خلال العام الجاري.

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