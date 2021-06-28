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أسعار الواردات والصادرات الألمانية ترتفع خلال مايو

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 07:22
أسعار الواردات والصادرات الألمانية ترتفع خلال مايو
ألمانيا
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 11.8% سنويا في حين ارتفعت بنسبة 1.7% شهريا.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 11.8% سنويا في حين ارتفعت بنسبة 1.7% شهريا.

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وبحسب "رويترز" سجلت أسعار الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.7% شهريا، وبنسبة 4.2%سنويا.

يذكر أن معدل الارتفاع السنوي الكبير يعود إلى انخفاض الأسعار في سنة المقارنة بسبب  تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في ذلك الوقت.

كلمات دالة:اقتصاد ألمانيا

Via SyndiGate.info


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