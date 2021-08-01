أسعار الوقود ترتفع في جنوب أفريقيا

قال وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، جويدي مانتاشي، في بيان بالبريد الإلكتروني، إن سعر البنزين سيزيد من منتصف ليلة الأربعاء المقبل، بعد زيادة في النفط الخام والاستهلاك بالعملة المحلية.

وستزيد أسعار بنزين (95/93 يو إل بي وإل آر بي) بمقدار 91 سنتاً للتر، بحسب البيان الذي أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.

وقال البيان إن أسعار الديزل، بنسبة كبريت 0.05 في المائة، سوف تزيد بمقدار 55.58 سنت للتر. كان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أعلنت في 10 يونيو (حزيران)، أن بلاده بصدد زيادة عدد التراخيص لمنشآت الطاقة الخاصة التي تديرها شركات، أو أفراد، في خطوة تهدف لتخفيف القيود على الاستثمار الخاص في سوق الطاقة بالبلاد.

وقال رامافوزا إنه بدلاً من السقف الحالي البالغ 50 ميغاواط لمحطات الطاقة، يمكن الآن الموافقة على إنشاء محطات بضعف هذه القدرة الإنتاجية. وأشاد بهذا التغيير باعتباره تأسيساً لمسار مهم من أجل عهد جديد في إمدادات الطاقة بجنوب أفريقيا. وكانت شركات صناعة السيارات بوجه خاص تضغط من أجل أن تتمكن من إقامة محطات طاقة خاصة بها لتأمين عملات الإنتاج لديها. وتشمل الإصلاحات الأخرى التي أعلن عنها بالنسبة للسوق المحلية، زيادة القدرة للتوسع في مصادر الطاقة البديلة.

ويواجه سكان جنوب أفريقيا انقطاعاً للتيار الكهربائي متكرراً، مع دخول فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وزيادة موازية في استهلاك الطاقة.

وتقوم شركة «إسكوم» المملوكة للدولة، التي عفا الزمن على محطاتها التي تعمل بالفحم، إلى حد كبير، بقطع الكهرباء عن أقاليم بشكل انتقائي لعدة ساعات من أجل تجنب انقطاع التيار على مستوى البلاد. ويحد هذا النقص في مصادر الطاقة من رغبة المستثمرين الاستثمار في جنوب أفريقيا.