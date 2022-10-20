أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الجمعة 21 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، من أجل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل أسعار تذاكر الطيران بين مدينة أبوظبي الإماراتية ومدينة القاهرة عاصمة مصر اليوم الجمعة والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

سعر طيران Air Arabia اليوم الجمعة (8:10 م – 10:10 م) رحلة بدون توقف = 618 درهم إماراتي.

سعر الاتحاد للطيران اليوم الجمعة (2:25 م – 4:10 م) رحلة بدون توقف = 705 درهم إماراتي.

جاء سعر مصر للطيران اليوم الجمعة (10:40 ص – 12:10 م) رحلة بدون توقف = 1150 درهم إماراتي.

سعر طيران الخليج اليوم الجمعة (12:35 م – 7:05 م) محطة توقف واحدة = 780 درهم إماراتي.

سعر طيران الجزيرة (4:45 م – 8:30 م) محطة توقف واحدة = 934 درهم إمارتي.

أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى أبوظبي اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022