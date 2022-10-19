أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الخميس 20 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل مختلف شركات الطيران، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أفضل اسعار لتذاكر الطيران بين مدينة أبوظبي الإماراتية ومدينة القاهرة عاصمة مصر اليوم الخميس والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

جاء سعر طيران Air Arabia اليوم الخميس (8:10 م – 10:10 م) رحلة بدون توقف = 627 درهم إمارتي.

جاء سعر الاتحاد للطيران اليوم الخميس (2:30 ص – 4:15 ص) رحلة بدون توقف = 660 درهم إماراتي.

سعر مصر للطيران اليوم الخميس (4:55 م – 6:30 م) رحلة بدون توقف = 987 درهم إماراتي.

سعر طيران الخليج اليوم الخميس (11:40 م – 12:00 م) محطة توقف واحدة = 805 درهم إمارتي.

جاء سعر طيران الخطوط الجوية القطرية (5:55 ص – 11:00 ص) محطة توقف واحدة = 990 درهم إمارتي.

أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى أبوظبي اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022