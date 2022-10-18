أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الأربعاء 19 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس اليوم الأربعاء وذلك عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل الشركات المختلفة، من أجل الحصول على أفضل سعر لك مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

جاء سعر طيران الخليج يوم الأربعاء (8:00 ص - 11:45 م) محطة توقف واحدة = 965 درهم إماراتي.

جاء سعر العربية للطيران يوم الأربعاء (8:25 م - 10:25 ص) رحلة بدون توقف = 1000 درهم إماراتي.

سعر طيران فلاي دبي يوم الأربعاء (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1122 درهم إماراتي.

سعر طيران الإمارات يوم الأربعاء (2:05 م - 4:00 م) رحلة بدون توقف = 1400 درهم إماراتي.

كما جاء سعر طيران ناس يوم الأربعاء (11:00 م - 12:00 م) محطة توقف واحدة = 818 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022