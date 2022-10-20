أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الجمعة 21 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول ما هي أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل مختلف شركات الطيران، من أجل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الجمعة والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

جاء سعر طيران فلاي دبي يوم الجمعة (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1104 درهم إماراتي.

جاء سعر العربية للطيران يوم الجمعة (8:25 م - 10:25 ص) رحلة بدون توقف = 1247 درهم إماراتي.

سعر طيران الإمارات يوم الجمعة (2:05 م - 4:00 م) رحلة بدون توقف = 1400 درهم إماراتي.

بينما جاء سعر طيران ناس يوم الجمعة (11:00 م - 12:00 م) محطة توقف واحدة = 854 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية يوم الجمعة (9:10 م - 2:55 م) محطة توقف واحدة = 1150 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022