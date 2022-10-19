أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الخميس 20 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل الشركات المختلفة، من أجل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الخميس والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

سعر الأردنية للطيران يوم الخميس (5:15 ص - 7:30 م) رحلة بدون توقف = 639 درهم إماراتي.

سعر العربية للطيران يوم الخميس (8:25 م - 10:25 ص) رحلة بدون توقف = 1000 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران فلاي دبي يوم الخميس (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1050 درهم إماراتي.

كما جاء سعر طيران الإمارات يوم الخميس (2:05 م - 4:00 م) رحلة بدون توقف = 1400 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران ناس يوم الخميس (11:00 م - 12:00 م) محطة توقف واحدة = 818 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022