أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الثلاثاء وذلك عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل الشركات المختلفة، من أجل الحصول على أفضل سعر لك مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة عمّان الأردنية ومدينة دبي الإماراتية والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

سعر العربية للطيران يوم الثلاثاء (11:05 ص - 3:05 م) رحلة بدون توقف = 984 درهم إماراتي.

سعر طيران الخليج يوم الثلاثاء (12:30 م - 6:10 م) محطة توقف واحدة = 990 درهم إماراتي.

سعر طيران فلاي دبي يوم الثلاثاء (10:15 م - 2:20 ص) رحلة بدون توقف = 1122 درهم إماراتي.

سعر طيران الإمارات يوم الثلاثاء (6:00 م - 10:00 م) رحلة بدون توقف = 1289 درهم إمارتي.

سعر طيران ناس يوم الثلاثاء (1:00 م - 1:05 ص) محطة توقف واحدة = 950 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022