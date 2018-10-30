أسعار خام برنت تنخفض متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية

هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم الثلاثاء متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية وبإشارات على زيادة الطلب العالمي على الخام على الرغم من العقوبات الوشيكة على صادرات النفط الإيرانية.



وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، كانت عقود برنت الآجلة لأقرب استحقاق عند 77.18 دولار للبرميل، بانخفاض 16 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، مقارنة مع التسوية السابقة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا عن التسوية السابقة إلى 67.19 دولار للبرميل، ليتقلص فارق السعر بين خامي القياس الرئيسيين إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل.

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