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أسعار خام برنت تنخفض متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية

أسعار خام برنت تنخفض متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية
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