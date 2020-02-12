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أسهم أوروبا تتجه نحو مستويات قياسية مع تراجع الإصابات بفيروس الصين

منشور 12 شباط / فبراير 2020 - 10:52
أعلنت الصين أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أواخر يناير مما قاد كثيرين للاعتقاد بأن التفشي الذي أدى لاضطراب واسع النطاق في أكبر شريك تجاري لأوروبا
صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 0.2 في المائة ليسجل المستوي القياسي المرتفع الثاني على التوالي عند 494.42
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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتهدأ الاعصاب رغم استمرار قلق المستثمرين إزاء التبعات الاقتصادية لتفشي المرض.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتهدأ الاعصاب رغم استمرار قلق المستثمرين إزاء التبعات الاقتصادية لتفشي المرض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 0.2 في المائة ليسجل المستوي القياسي المرتفع الثاني على التوالي عند 494.42.

وساهم انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى جانب تفاؤل بشأن إجراءات خاصة بالسيولة إلى تحقيق الأسهم التي تتأثر بالصين مكاسب.

وفي وقت سابق اليوم  أعلنت الصين أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أواخر يناير مما قاد كثيرين للاعتقاد بأن التفشي الذي أدى لاضطراب واسع النطاق في أكبر شريك تجاري لأوروبا، قد يكون بلغ الذروة.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية وشركات السيارات والتي تعتمد صادراتهما إلى حد كبير على الطلب من الصين بنحو 0.7 في المائة و 1 في المائة علي التوالي.

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Via SyndiGate.info


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