أسهم أوروبا نحو أعلى 4 أشهر مع تقدم محادثات التجارة

شهدت الأسهم الأوروبية مزيدا من الصعود في أوائل التعاملات اليوم، بعدما لامست أعلى مستوياتها في أربعة أشهر يوم الجمعة، مع رهان المستثمرين على إحراز مزيد من التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في واشنطن.

وقدمت أسهم القطاع المالي أكبر الدعم للمؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث ساد التفاؤل بنزع فتيل حرب تجارية محتملة.

وقاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي الاتجاه الصعودي بارتفاعه 0.7 بالمئة، بعدما صعد بقوة يوم الجمعة، عقب قول عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي بينوا كور إن من الممكن إطلاق جولة جديدة من القروض منخفضة التكلفة للبنوك.

وارتفع ستوكس 600 بنسبة 0.1 بالمئة، مستقرا عند أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر، بفعل نتائج إيجابية بشكل عام.

وارتفع سهم فوريسيا 1.9 بالمئة، بعدما قالت الشركة الفرنسية المصنعة لأجزاء السيارات إنها تأمل في تحقيق أداء أفضل من السوق هذا العام، وأعلنت عن نمو في هامش الأرباح، لكنها حذرت من نمو سلبي في إنتاج السيارات عموما.

وصعد سهم ريكيت بنكيزر 2.7 بالمئة، بعدما حققت شركة السلع الاستهلاكية التي مقرها بريطانيا نموا أعلى من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، بدعم من استثمارات في أنشطتها الصحية والمنزلية.

اقرأ أيضًا:

الأسهم الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأميركية مند عدة أسابيع

اليورو يتراجع .. وخسائر أسواق الأسهم تدعم عملات الملاذ الآمن





