أسهم أوروبا تعاني مع تصدر شركات التعدين القطاعات المتراجعة

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ بدد ضعف في أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات اثر نتائج إيجابية من شركتي "إتش.إس.بي.سي" و"بي.بي" البريطانيتين الكبيرتين.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهر أمس (الاثنين)، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المئة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 5.6 في المئة لأسهم "إتش.إس.بي.سي" أكبر بنوك أوروبا بعد أن أشار البنك إلى تعديل في نموذج أعماله بسبب جائحة فيروس كورونا، وتسريع خطى خطط لتقليص حجمه وخفض التكاليف.

وارتفع سهم "بي.بي" 1.6 في المئة بعد أن تحولت الشركة إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث.

لكن أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات انخفضت ما يزيد على واحد في المئة، لتنزل بالأسواق.

وأظهرت بيانات أن أرباح الشركات الصناعية في الصين ارتفعت بوتيرة أبطأ في سبتمبر (أيلول)؛ إذ تضررت من انكماش أسعار المصانع وارتفاع تكاليف المواد الخام.