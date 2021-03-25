أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل قفزة للقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الخميس 25 مارس إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في السابق، بيد أن المكاسب كبحتها أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر المؤشر ناسداك نزولا.

وأغلق المؤشر Nikkei مرتفعا 1.14% إلى 28729.88 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما قفز المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.4% ليغلق عند 1955.55 نقطة بعد أن هبط على مدى الجلسات الثلاث الماضية.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة قطاع النقل البحري. وتقدم 207 أسهم على المؤشر Nikkei مقابل تراجع 17.