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أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل قفزة للقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

منشور 25 آذار / مارس 2021 - 08:35
أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل قفزة للقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية
أغلق المؤشر Nikkei مرتفعا 1.14% إلى 28729.88 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الخميس 25 مارس إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في السابق، بيد أن المكاسب كبحتها أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر المؤشر ناسداك نزولا.

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الخميس 25 مارس إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في السابق، بيد أن المكاسب كبحتها أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر المؤشر ناسداك نزولا.

وأغلق المؤشر Nikkei مرتفعا 1.14% إلى 28729.88 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما قفز المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.4% ليغلق عند 1955.55 نقطة بعد أن هبط على مدى الجلسات الثلاث الماضية.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة قطاع النقل البحري. وتقدم 207 أسهم على المؤشر Nikkei مقابل تراجع 17.

 

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كلمات دالة:أسهم الياباناقتصاد اليابان

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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