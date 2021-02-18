  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسهم اليابان تنخفض وسط أجواء حذرة بشأن توقعات السوق

أسهم اليابان تنخفض وسط أجواء حذرة بشأن توقعات السوق

منشور 18 شباط / فبراير 2021 - 12:17
أسهم اليابان تنخفض وسط أجواء حذرة بشأن توقعات السوق
هبط المؤشر Nikkei القياسي 0.19% إلى 30236.09 نقطة، ليفقد مكاسب حققها في وقت مبكر، ونزل المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1% إلى 1941.91 نقطة
أبرز العناوين
انخفضت الأسهم اليابانية قليلا الخميس 18 فبراير مع تحول المستثمرين إلى الحذر بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة التي رفعت السوق لما فوق 30 ألف نقطة، لكن مكاسب قوية في سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس حدت من التراجع.

انخفضت الأسهم اليابانية قليلا الخميس 18 فبراير مع تحول المستثمرين إلى الحذر بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة التي رفعت السوق لما فوق 30 ألف نقطة، لكن مكاسب قوية في سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس حدت من التراجع.

وهبط المؤشر Nikkei القياسي 0.19% إلى 30236.09 نقطة، ليفقد مكاسب حققها في وقت مبكر، ونزل المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1% إلى 1941.91 نقطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، استعاد المؤشر Nikkei ارتفاعه إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 1990 وسط توقعات متنامية بشأن التعافي الاقتصادي.

أسهم اليابان تسجل أعلى مستوى خلال 30 عاماً
الأسهم اليابانية تصعد في ظل توقعات مشرقة لقطاع السيارات

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...