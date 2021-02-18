أسهم اليابان تنخفض وسط أجواء حذرة بشأن توقعات السوق

انخفضت الأسهم اليابانية قليلا الخميس 18 فبراير مع تحول المستثمرين إلى الحذر بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة التي رفعت السوق لما فوق 30 ألف نقطة، لكن مكاسب قوية في سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس حدت من التراجع.

وهبط المؤشر Nikkei القياسي 0.19% إلى 30236.09 نقطة، ليفقد مكاسب حققها في وقت مبكر، ونزل المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1% إلى 1941.91 نقطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، استعاد المؤشر Nikkei ارتفاعه إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 1990 وسط توقعات متنامية بشأن التعافي الاقتصادي.