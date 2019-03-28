تصفح موقع البوابة بحلته الجديده

المزيد من أعمال

1 - 5 من 15

مؤشر الأسهم الرئيسي التركي ينخفض بنسبة 5 % وسط ضغوط على الليرة

مؤشر الأسهم الرئيسي التركي ينخفض بنسبة 5 % وسط ضغوط على الليرة
2.5 5

اضف تعليق جديد

israaAvatar
 