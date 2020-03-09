أسهم شركات النفط العالمية تهوي بعد انهيار أسعار الخام

تهاوت أسهم شركات النفط العالمية الكبرى اليوم الإثنين، بعد انهيار أسعار الخام في الأسواق إثر فشل اتفاق أوبك+ في تعميق خفض الإنتاج وقرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها وتخفيض أسعار صادراتها من النفط لشهر إبريل/نيسان القادم.

وفي السعودية انخفضت أسهم شركة أرامكو بنسبة 10% مع افتتاح سوق الأسهم في الرياض اليوم الإثنين.

وتراجعت أسهم شركة "بي.بي" بنسبة 27%، كما تهاوت أسهم تولو بنسبة 57% مسجلة أدنى مستوى منذ 2004، وتراجعت أسهم شركة شل 19%، وتراجعت أسهم شركة توتال نحو 13.9%.

وهوت أسعار النفط نحو 30%، اليوم الإثنين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 دولاراً أو ما يعادل 29% إلى 32.5 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير/شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير/كانون الثاني 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12.9 دولاراً أو ما يعادل 30.3% إلى 28.9 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولاراً وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016. ويتجه الخام الأميركي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33% في يناير/كانون الثاني 1991.

وقال مصدران لوكالة "رويترز" أمس الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في إبريل، بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس/ آذار.