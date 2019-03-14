شاهد: “أضخم” بطارية هاتف ذكي (فيديو)

أضخم بطارية هاتف ذكي

دائما ما تشغل بطارية الهاتف، المستخدمين الذين يرغبون في هواتف تعمل طوال اليوم.

لكن يبدو أن إنرجايزر وجدت الحل، بكشفها عن هاتف ببطارية خارقة تفوق سعتها البطاريات الحالية، بنحو 5 أضعاف، بحسب موقع سكاي نيوز.





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