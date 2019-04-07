صور: أطول حافلة كهربائية في العالم

أطول حافلة كهربائية في العالم

منذ عدة سنوات، تقوم شركة صناعة السيارات الصينية BYD Auto بطرح حافلات كهربائية، حيث أطلقت حافلة سياح بطول 40 قدمًا في عام 2010، وزودت مطار شيفول في أمستردام بـ 35 مركبة في عام 2013، وكشفت عن أكبر سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في العالم في عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الشركة النقاب عن K12A – حافلة كهربائية نقية 27 مترًا (88.5 قدمًا) قادرة على استيعاب ما يصل إلى 250 راكبًا.

تم إطلاق K12A رسميًا في مقر BYD بمدينة Shenzhen يوم الثلاثاء، وتعد الحافلة الكهربائية ذات البطارية الثنائية المفصلية، الأولى من نوعها المزودة بإعداد دفع رباعي موزع، مما يعني أنه يمكن للمركبة التبديل من نظام الدفع بالعجلتين إلى الدفع بالعجلات الأربع والعكس بالعكس عندما يتطلب المسار ذلك.

تم تطوير الحافلة من أجل نظام حافلات النقل السريع Bus Rapid Transport (BRT)، وتضم بطاريات خاصة ومحركات كهربائية وأدوات تحكم إلكترونية، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 250 شخصًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم / ساعة (43.5 ميل في الساعة) وتوفر حوالي 300 كم (186 ميل) لكل نطاق شحن، وتأتي الحافلة أيضًا مع منافذ شحن DC و AC “يمكن تبديلها بحرية لتلبية كل احتياجات العملاء.

وقالت ستيلا لي من BYD: “لن تصدر حافلة K12A أي انبعاثات، مما يسمح للركاب بالاستمتاع بالسفر الهادئ الخالي من التلوث، وفي الوقت نفسه توفير تكاليف صيانة كبيرة للمشغل.

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