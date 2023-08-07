أغرب قوانين المرور حول العالم .. عدم تلميع السيارة بالملابس الداخلية المستعملة أبرزها

تتعامل الكثير من الدول مع قوانين القيادة بصرامة بسبب زيادة نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث السير حول العالم، ولهذا تضع كل دولة قوانين قيادة مناسبة لها لتجنب كوارث المرور.

وبعيدًا عن الكوارث المرورية هناك بعض قوانين القيادة التي فرضتها بعض الدول ووصفت بالغريبة جدًا، وفي هذا المقال نستعرض عدد من هذه القوانين.

أغرب قوانين المرور حول العالم:



في الدنمارك:

من أغرب قوانين المرور هي التي أطلقتها الدنمارك، حيث يجب على كل سائق التأكد من عدم وجود أي جثة أسفل سيارته قبل القيادة، وجاء هذا القانون بعد أن تم العثور على طفل ميت أسفل سيارة في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

وما يزال القانون ساريًا في الدنمارك حتى يومنا هذا، ويتم تغريم أي سائق يفشل في البحث عن الجثة.



ولاية سان فرانسيسكو:

في ولاية سان فرانسيسكو يعتبر من غير القانوني تلميع سيارتك بالملابس الداخلية المستعملة، تم إقرار هذا القانون في فترة التسعينات.

أما السبب وراء هذا القانون فهو أن المدينة كانت تعاني من غزو الجرذان، وقرر مجلس المدينة أن الملابس الداخلية المستعملة تساعد على انتشار هذه الجرذان.

سويسرا:

أصدرت سويسرا في فترة السبعينات قانونًا يمنع إغلاق باب السيارة بقوة، واعتبرت الحكومة السويسرية أن إغلاق الباب بقوة في تلك الفترة من التلوث الضوضائي.



المملكة المتحدة:

من غير القانوني في بريطانيا أن يتبول الإنسان على العجلة الأمانية لسيارته،ـ والغريب أن التبول على العجلة الخلفية قانوني على شرط لمس السيارة باليد اليمنى.