أغنى 10 نجوم على مدار مسيرتهم الفنية.. كريس إيفانز في المركز العاشر بـ 4 مليار دولار

يحقق النجوم ثروات هائلة من خلال عائدات شباك التذاكر، او عدد مشاهدات أعمالهم من قبل الجمهور، وكشف Statista الذي يمثل أرقام شبابيك التذاكر الأمريكية في بيانات شاركها عن قائمة النجوم الأكثر ثراءً:

أغنى 10 نجوم عالميًا:

المرتبة العاشرة - النجم كريس إيفانز

تبلغ ثروة النجم كريس حوالي 4.09 مليار دولار، وهو واحد من نجوم الأفينجرز، وشارك بالعديد من الاعمال الناجحة التي حققت أرقام Knives Out و Lightyear و The Gray Man و Ghosted.

المرتبة التاسعة - برادلي كوبر

تبلغ ثروة النجم العالمي كوبر حوالي 4.3 مليار دولار، يمكن اعتبار كوبر واحدن من نجوم الآفينجرز، حيث قدم كان مؤديًا لصوت شخصية روكيت.

وقدم الكثير من الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر خلال مسيرته من أبرزها American Hustle و American Sniper و The Hangover .

المرتبة الثامنة - كريس هيمسوورث

حل النجم كريس هيمسوورث في المركز الثامن بثروة تبلغ 4.3 مليار دولار، من أشهر أدواره السينمائية شخضية الإله الشهير ثور، وشارك هيمسوورث بعدد من الافلام المميزة مثل 12 Strong و Bad Times at the El Royale و Extraction.

المرتبة السابعة - كريس برات

تبلغ ثروته حوالي 4.33 مليار دولار، ومن المحتمل ان كريس تمكن من الوصول إلى هذه الثروة من خلال شخصيته الشهيرة

بيتر كويل في أفلام Guardians of the Galaxy.

وبعيدًا عن هذا الفيلم شارك برات بعدد من الاعمال أبرزها، Avengers، The Lego Movie و The Magnificent Seven وسلسلة أفلام Jurassic World، Super Mario Bros.

المرتبة السادسة - زوي سالدانا

تمكنت النجمة سالدانا من الدخول إلى القائمة بثروة تبلغ 4.64 مليار دولار، حيث تعتبر أكثر نجمات الأكشن شهرة في جيلها، وقدمت زوي شخصية غامورا في كون مارفل السينمائي.

كما شاركت في عدد من الأفلام أبرزها The Losers و Colombiana و The Adam Project وسلسلة أفلام Star Trek وسلسلة افاتار.



المرتبة الخامسة - توم كروز

تبلغ ثروة النجم العالمي توم كروز حوالي 4.7 مليار دولار، قدم النجم العالمي أكثر من 45 فيلمًا خلال مسيرته الفنية، ويعتبر واحد أم أبرز نجوم الأكشن.

من أكثر أفلامه نجاحاً سلسلة أفلام Mission Impossible.

المرتبة الرابعة - توم هانكس

يمتلك هانكس قاعدة جماهيرية واسعة، ومن الطبيعي أن يكون ضمن القائمة بثروة تبلغ 5.12 مليار دولار، وقدم النجم العالمي في مسيرته الفنية العديد من الأفلام الناجحة من أبرزها، Cast Away، The Green Mile، You've Got Mail، Catch Me if You Can، The Terminal.

المرتبة الثالثة - سكارليت جوهانسون

احتلت جوهانسون المركز الثالث في القائمة بثروة تبلغ 5.29 مليار دولار، واشتهرت بشكل كبير من خلال شخصية بلاك ويدو في أفلام Iron Man و Avengers وبالطبع Black Widow.

المرتبة الثانية - روبرت داوني جونيور

تبلغ ثروته 5.47 مليار دولار، وهو واحد من شخصيات الآفينجرز، ومن أبرز أعماله آيرون مان الذي حقق من خلاله الكثير من النجاح.

المرتبة الأولى - سامويل جاكسون

تصدر القائمة النجم سامويل جاكسون بثروة 5.72 مليار دولار، قدم العديد من الاعمال في مسيرته الفنية الطويلة، ومن ادواره الهامة شخصية نك فيوري في كون مارفل السينمائي.