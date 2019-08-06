أغنياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد بعد تجدد الحرب التجارية

سجل أغنى 500 شخص على وجه الأرض خسائرا بنحو 2.1 % أي نحو 117 مليار دولار من صافي ثروتهم مع انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته أمس أن 20 شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم فقدوا ما يقارب الـ 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم حيث خسر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم وحده 3.4 مليار دولار يليه الفرنسي برنار أرنو الذي فقد 3.2 مليار دولار ثم الأمريكي مارك زوكربيرغ الذي بلغت خسارته 2.8 مليار دولار فالهندي موكيش أمباني الذي حل رابعا بخسائر بلغت 2.4 مليار دولار وجاء الأمريكي بيل جيتس خامسا بعد فقدانه نحو 2 مليار دولار خسائر سوقية.

وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب مع احتدام التوتر التجاري بين بكين وواشنطن وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجموعة تغريدات مؤلفة من 168 كلمة عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها أمريكا. وكانت معظم الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأمريكية قد تراجعت أمس وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي بعد التصعيد.