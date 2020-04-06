أفريقيا قد تفقد 20 مليون وظيفة بسبب وباء «كورونا»

أظهرت دراسة للاتحاد الأفريقي أن نحو 20 مليون وظيفة في أفريقيا باتت مهددة إذ من المتوقع أن تنكمش اقتصادات القارة هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا.

وحتى الآن سجلت أفريقيا عدداً ضئيلاً فقط من إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، الذي أصاب أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم.

لكن الاقتصادات الإفريقية تواجه بالفعل آثار تحول نزولي وشيك للاقتصاد العالمي وتراجع في أسعار النفط والسلع الأولية وانهيار قطاع السياحة.

وقبل بدء الوباء، توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القارة إلى 3.4 بالمائة.

لكن في سيناريوهين عرضتهما دراسة الاتحاد الأفريقي وحملت عنوان «تأثير فيروس كورونا على اقتصاد أفريقيا»، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش.

ووفقا لما اعتبره باحثو الاتحاد الأفريقي السيناريو الأكثر واقعية في نظرهم، فإن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أفريقيا 0.8 بالمائة بينما يتوقع السيناريو المتشائم انكماشاً بنسبة 1.1 بالمائة.

كما أفادت الدراسة أن ما يصل إلى 15 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي.

وجاء في الدراسة «نحو 20 مليون وظيفة، في القطاعات الرسمية وغير الرسمية على السواء، مهددة بالدمار الذي سيلحق بالقارة إذا استمر الوضع».

ووجدت الدراسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما يتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة من إيراداتها المالية، التي تفيد التقديرات أنها بلغت 500 مليار دولار في 2019.

وتوقعت الدراسة تراجع الصادرات والواردات بنسبة 35 بالمائة على الأقل من مستويات 2019، لتؤدي إلى خسارة في قيمة التجارة بنحو 270 مليار دولار. وسيكون هذا في وقت تؤدي فيه مكافحة انتشار الفيروس إلى زيادة الإنفاق العام بمقدار 130 مليار دولار على الأقل.

وسيكون منتجو النفط بالقارة، الذين شهدوا تراجع قيمة صادراتهم من الخام خلال الأسابيع الماضية، من بين الأكثر تضرراً.

وقد تخسر نيجيريا وأنجولا، وهما أكبر بلدين منتجين للنفط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، 65 مليار دولار من الإيرادات وحدهما. ومن المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط بالقارة تضاعف عجز ميزانياتها هذا العام بينما تنكمش اقتصاداتها ثلاثة بالمائة في المتوسط.

كما ستعاني الدول التي تشكل السياحة جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي انكماش اقتصاداتها بنسبة 3.3 بالمائة في المتوسط هذا العام.