أفضل أنواع الشاشات الذكية في 2022- مواصفاتها وأسعارها

اختيار شاشة التلفزيون الذكية المناسبة هو أمر صعب للغاية، حيث يبحث الكل دائمًا عن الأفضل، وفي ظل وجود العديد من الشاشات الذكية نقدم لكم في هذا المقال قائمة بأفضل الشاشات الذكية في عام 2022 ومواصفاتها وأسعارها.

أفضل الشاشات الذكية في عام 2022

شاشة Samsung QN900A Neo QLED 8K

مواصفات شاشة Samsung QN900A Neo QLED 8K:

جودة صورة عالية

لون سطوع استثنائي

صوت مميز

درجات لون اسود رائعة

تصميم فخم

اصدارات 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة

سماكة مصابيح LED المصغرة Quantum من سامسونج 1/40 من سمك مصباح LED العادي

أحدث ميزات HDMI 2.1 و eARC

دعم 120 إطارًا في الثانية لجودة 4kأو 60 إطارًا في الثانية لجودة 8K

اللعب عبر HDMI 2.1 و Game Motion Plus و AMD FreeSync Premium Pro.

يبلغ سعر هذه الشاشة: 2999 دولار أمريكي

شاشة LG G1 Gallery Series OLED

مواصفات شاشة :LG G1 Gallery Series OLED

نوفر تقنية OLED evo الجديدة

نظام الصوت Dolby Atmos

تصميم نحيف

ارتفاع مزايا التباين والألوان لـ OLED

معالج a9 Gen 4 AI الجديد

تتوفر بـ 3 أحجام 55 و 65 و 75 إنشا.

يبلغ سعر هذه الشاشة: 2999 دولار أمريكي

شاشة Sony A90J OLED

مواصفات شاشة Sony A90J OLED

معالج معرفي XR عالي الجودة من سوني

معزز تباين البكسل من سوني

إصدار OLED جديد من ميزة X-Motion Clarity

نظام Acoustic Surface Audio المعتاد من سوني

نظام معايرة صوتية أوتوماتيكية

يتوفر بثلاثة إصدارات 55 إنشًا و65 إنشًا و83 إنشًا

دعم تقنيات HDR10, HLG, Dolby Vision.

سعر هذه الشاشة: 2799 دولار امريكي

شاشة Sony Bravia X90J

مواصفات شاشة Sony Bravia X90J