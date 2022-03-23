أفضل أنواع الشاشات الذكية في 2022- مواصفاتها وأسعارها

اختيار شاشة التلفزيون الذكية المناسبة هو أمر صعب للغاية، حيث يبحث الكل دائمًا عن الأفضل، وفي ظل وجود العديد من الشاشات الذكية نقدم لكم في هذا المقال قائمة بأفضل الشاشات الذكية في عام 2022 ومواصفاتها وأسعارها.
أفضل الشاشات الذكية في عام 2022
شاشة Samsung QN900A Neo QLED 8K
مواصفات شاشة Samsung QN900A Neo QLED 8K:
- جودة صورة عالية
- لون سطوع استثنائي
- صوت مميز
- درجات لون اسود رائعة
- تصميم فخم
- اصدارات 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة
- سماكة مصابيح LED المصغرة Quantum من سامسونج 1/40 من سمك مصباح LED العادي
- أحدث ميزات HDMI 2.1 و eARC
- دعم 120 إطارًا في الثانية لجودة 4kأو 60 إطارًا في الثانية لجودة 8K
- اللعب عبر HDMI 2.1 و Game Motion Plus و AMD FreeSync Premium Pro.
يبلغ سعر هذه الشاشة: 2999 دولار أمريكي
شاشة LG G1 Gallery Series OLED
مواصفات شاشة :LG G1 Gallery Series OLED
- نوفر تقنية OLED evo الجديدة
- نظام الصوت Dolby Atmos
- تصميم نحيف
- ارتفاع مزايا التباين والألوان لـ OLED
- معالج a9 Gen 4 AI الجديد
- تتوفر بـ 3 أحجام 55 و 65 و 75 إنشا.
يبلغ سعر هذه الشاشة: 2999 دولار أمريكي
شاشة Sony A90J OLED
مواصفات شاشة Sony A90J OLED
- معالج معرفي XR عالي الجودة من سوني
- معزز تباين البكسل من سوني
- إصدار OLED جديد من ميزة X-Motion Clarity
- نظام Acoustic Surface Audio المعتاد من سوني
- نظام معايرة صوتية أوتوماتيكية
- يتوفر بثلاثة إصدارات 55 إنشًا و65 إنشًا و83 إنشًا
- دعم تقنيات HDR10, HLG, Dolby Vision.
سعر هذه الشاشة: 2799 دولار امريكي
شاشة Sony Bravia X90J
مواصفات شاشة Sony Bravia X90J
- شاشة بجودة صورة ممتازة
- معالج Cognitive XR الجديد
- منصة Google TV الذكية الجديدة
- مزايا Google Cast من أجهزة أندرويد
- صوت Dolby Vision HDR و Dolby Atmos
- تحتوي هذه الشاشة لوحة 120 هرتز ومنفذين HDMI 2.1
- تتوفر بأربعة إصدارات 50 إنشًا، 55 إنشًا، 65 إنشًا، 75 إنشًا.
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